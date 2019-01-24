Adana'da AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtıldı

AK Parti'nin Adana'da belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısı'nda AK Parti İl Başkanı Şerif Güler, Cumhur İttifakı'na bağlı kalarak Büyükşehir Belediyesi'nde MHP'nin adayı Hüseyin Sözlü'nün destekleneceği açıklandı.

AK Parti'nin Adana'da belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısı'nda AK Parti İl Başkanı Şerif Güler, Cumhur İttifakı'na bağlı kalarak Büyükşehir Belediyesi'nde MHP'nin adayı Hüseyin Sözlü'nün destekleneceği açıklandı. Adana'nın en büyük ilçesi olan Seyhan Belediye Başkan Adayı eski il başkanı Fikret Yeni olurken, Yüreğir Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Kocaispir oldu.



AK Parti'nin Adana'da belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısı, AK Parti Adana İl Binası'nda gerçekleştirildi. AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, AK Parti Genel Merkezi'nin aldığı karar gereğiyle Adana'da Cumhur İttifakı olarak seçime gideceklerini, bu bağlamda Adana Büyükşehir Belediyesi'nde Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı olan Hüseyin Sözlü'yü destekleyeceklerini, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan, Aladağ ve Tufanbeyli dışında kalan 10 ilçede de yine MHP'nin adaylarının destekleneceğini açıkladı.



Güler, Adana'nın 15 ilçesini Cumhur İttifakı ile buluşturacaklarını ifade ettiği aday tanıtım toplantısında, "Adana'mızın en büyük ilçesi ve Türkiye'nin birçok ilinden büyük olan Seyhan ilçemize, uzun yıllardır il başkanlığımızı yapan, benim de dava arkadaşım yönetiminde beraber çalışmaktan gurur duyduğum Fikret Yeni, Yüreğir ilçemizde ise partimizin kurulduğu günden bu yana görev alan gençlik kolları kurucusu Mehmet Fatih Kocaispir adaydır" dedi.



AK Parti'de Ceyhan Belediyesi'ne mevcut belediye başkan vekili Ali Alper Boydak aday gösterilirken, Aladağ Belediyesi'ne Mustafa Akgedik, Tufanbeyli Belediyesi'ne ise Remzi Ergü aday gösterildi.



Aday tanıtım toplantısına AK Parti Adana Milletvekilleri Tamer Dağlı ve Abdullah Doğru ile çok sayıda partili katıldı. - ADANA

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