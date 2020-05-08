Adana'da AK Parti ve MHP'den Kovid-19 desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da AK Parti ve MHP'den Kovid-19 desteği - Son Dakika

Adana'da AK Parti ve MHP'den Kovid-19 desteği

6 saat önce

Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde AK Parti ve MHP üyelerinin öneri ve oylarıyla, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında gelirleri düşen taksici, dolmuşçu, halk otobüsü esnafı ile çiftçiye destek kararıyla suya üç ay süreyle yüzde 35 indirim kararı verildi.

Adana'da AK Parti ve MHP'den Kovid-19 desteği, System.String[]

Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde AK Parti ve MHP üyelerinin öneri ve oylarıyla, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında gelirleri düşen taksici, dolmuşçu, halk otobüsü esnafı ile çiftçiye destek kararıyla suya üç ay süreyle yüzde 35 indirim kararı verildi.

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ile MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, yaptıkları ortak basın açıklamasında, Cumhur İttifakı'nın, içerisinde bulunulan zor süreçte de halkın yanında olduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda olağanüstü toplanan Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde, Cumhur İttifakı meclis üyelerinin öneri ve kararıyla Kovid-19 sürecinde gelirleri düşen taksici, dolmuşçu ve özel halk otobüsü esnafına akaryakıt desteği, bu süreçte daha fazla tüketimi yapılan suya 3 ay yüzde 35 indirim, çiftçilere de destek kararı verildiğini ifade eden Ay ve Avcı, Cumhur İttifakı olarak her zaman milletin yanında olduklarını belirtti.

Mecliste alınan karar doğrultusunda, pandemi sürecinde gelirleri düşen taksicilere 2 ay süreyle aylık 40 litre yakıt desteği, dolmuşçulara 2 ay süreyle günlük 10 litre ve özel halk otobüsü esnafına da 2 ay süreyle günlük 15 litre yakıt desteği sağlanacağı, Adanalı çiftçilere Tarım Bakanlığı'nın desteklerinin yanı sıra tarla ve bahçeleri için dekar başına 20 ile 50 lira arasında değişen oranlarda hibe verileceği bildirildi.

Alınan karar kapsamında ayrıca, bu süreçte en fazla tüketimi yapılan suya da 3 ay geçerli olmak üzere yüzde 35 oranında indirim yapılmasına karar verildi.

AK Parti, Adana, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 12:58 Kaynak: AA


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