1 MİLYAR TL'LİK MAL PAYLAŞIMI AİLESİNİ BÖLDÜ, 'CANIMIZA BİR ŞEY OLMADAN DAVA BİTSİN? DEDİ - Son Dakika
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1 MİLYAR TL'LİK MAL PAYLAŞIMI AİLESİNİ BÖLDÜ, 'CANIMIZA BİR ŞEY OLMADAN DAVA BİTSİN? DEDİ

29.08.2022 16:18
1 MİLYAR TL'LİK MAL PAYLAŞIMI AİLESİNİ BÖLDÜ, 'CANIMIZA BİR ŞEY OLMADAN DAVA BİTSİN? DEDİ

ADANA'da akaryakıt, hazır beton, gayrimenkul ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren grup şirketinin ortakları Halim E. (57) ve kardeşi Zafer E. (55), 1 milyar TL'lik mal paylaşımında anlaşamayınca davalık oldu.

ADANA'da akaryakıt, hazır beton, gayrimenkul ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren grup şirketinin ortakları Halim E. (57) ve kardeşi Zafer E. (55), 1 milyar TL'lik mal paylaşımında anlaşamayınca davalık oldu. Halim E.?nin oğullarından Doğuş E., "Devletimizden can ve mal güvenliğimizi sağlamalarını istiyorum. Yaşanan anlaşmazlık nedeniyle canımıza bir şey olmadan bu dava son bulsun istiyoruz" dedi.

Kentte akaryakıt, hazır beton, gayrimenkul ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren tanınmış bir grup şirketinin 2 ortağı kardeşler Halim E. ve Zafer E., yaşadıkları bazı güven problemleri nedeniyle 2019'da ortaklıklarını sonlandırma kararı aldı. Gruptaki bazı şirketlerin ve taşınmaz hisse paylarının bölüşülmesi sırasında anlaşmazlık yaşandı. Bunun üzerine temsil ve imza yetkisini elinde bulunduran Zafer E. ile Halim E. arasında hukuk mücadelesi başladı.

Piyasa değeri 1 milyar TL olan şirket defterleri mahkemeye teslim edildi. Akaryakıt istasyonlarının bağlı olduğu bir şirkete tasfiye memuru atandı. Diğer akaryakıt şirketi ve 2 otelin tasfiye sürecine başlandı. 4 şirkette de sorumluluk davası başlatıldı. Süreç devam ederken mağdur edildiklerini öne süren Halim E. ve ailesi, bazı tapuları da zimmetine geçirdiğini iddia ettikleri Zafer E. tarafından defalarca tehdit edildiklerini, adamları tarafından da sopa, döner bıçağı ve satırlarla kendilerine ait farklı iş yerlerinde ve farklı zamanlarda darbedildiklerini öne sürdü. Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan olaylar ve iddialarla ilgili Zafer E. aleyhinde adliyede toplam 76 suç duyurusu oluştu, bunlardan 11'i davaya dönüştü.

Zafer E. de ağabeyi Halim E. ile çocukları hakkında onlarca hakaret, iftira, darp ve iş ile ilgili konularda yaklaşık 40 suç duyurusunda bulundu. Bunlardan 1'i davaya dönüştü.

'HUKUKİ SÜREÇ YAVAŞ İLERLİYOR'

Halim E.?nin oğullarından Doğuş E. yaşananları anlatarak, "Hukuki süreç zaten yavaş işliyor. 2 yıldır davalara delil götürüyoruz, çok az dosyadan netice alabildik. Devletimizden can ve mal güvenliğimizi sağlamalarını istiyorum. Yaşanan anlaşmazlık nedeniyle canımıza bir şey olmadan bu dava son bulsun istiyoruz" diye konuştu.

Zafer E. ise iddia edilen darp olaylarıyla ilgisinin bulunmadığını ancak hukuki sürecin devam etmesi nedeniyle diğer konularda açıklama yapmak istemediğini bildirdi. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 1 MİLYAR TL'LİK MAL PAYLAŞIMI AİLESİNİ BÖLDÜ, 'CANIMIZA BİR ŞEY OLMADAN DAVA BİTSİN? DEDİ - Son Dakika

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