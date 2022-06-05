Akaryakıt istasyonu çalışanlarından para gasbeden şüpheli kaçtı - Son Dakika
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Akaryakıt istasyonu çalışanlarından para gasbeden şüpheli kaçtı

05.06.2022 14:46

Adana'da akaryakıt istasyonu çalışanlarından bıçak ve silah zoruyla para gasbeden şüpheli kaçtı.

Adana'da akaryakıt istasyonu çalışanlarından bıçak ve silah zoruyla para gasbeden şüpheli kaçtı.

Merkez Seyhan ilçesi D-400 kara yolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonuna gelen maskeli zanlı, araçlara yakıt dolduran çalışanlara bıçak ve silahla tehditte bulunarak para gasbetti.

Şüpheli, görevlilerden yaklaşık 400 lirayı alarak kaçtı.

Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Akaryakıt istasyonu çalışanlarından Süleyman Basır, gazetecilere maskesiyle gelen kişinin silah ve bıçak göstererek ellerindeki parayı aldığını ve yangın tüpünü devirerek ara sokaklara kaçtığını söyledi.

Akaryakıt istasyonu çalışanlarından para gasbeden şüpheli kaçtı
Akaryakıt istasyonu çalışanlarından para gasbeden şüpheli kaçtı
Akaryakıt istasyonu çalışanlarından para gasbeden şüpheli kaçtı
Akaryakıt istasyonu çalışanlarından para gasbeden şüpheli kaçtı
Akaryakıt istasyonu çalışanlarından para gasbeden şüpheli kaçtı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akaryakıt istasyonu çalışanlarından para gasbeden şüpheli kaçtı - Son Dakika

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