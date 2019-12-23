Adana'da akaryakıt istasyonuna kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da akaryakıt istasyonuna kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Adana'da akaryakıt istasyonuna kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

6 saat önce

Adana'da akaryakıt istasyonuna düzenlenen kaçakçılık operasyonunda iş yeri sahibi ile bir çalışan gözaltına alındı.

Adana'da akaryakıt istasyonuna kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

Adana'da akaryakıt istasyonuna düzenlenen kaçakçılık operasyonunda iş yeri sahibi ile bir çalışan gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Yeni Mahalle'deki bir akaryakıt istasyonuna baskın düzenledi.

Ekipler, yaptıkları incelemede, otomasyon sistemine 1-30 Eylül tarihlerinde müdahale edilerek, 20 bin litre kayıt dışı motorin ikmali ve satışı yapıldığını belirledi.

Öte yandan, istasyonda park halinde bulunan bir tankerde 3 bin 500 litre karışımlı yakıt ele geçirildi.

Bunun üzerine istasyon sahibi B.P. ve işçi İ.T. gözaltına alındı.

Şüpheliler, savcılık talimatıyla emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mersin'de tefeci operasyonu
Balıkesir'de kaçak tütün ve uyuşturucu operasyonu Adana'da silahlı saldırı: 2 ölü Otomobilde yanında oturan kadını ağzından bıçakladı

Son Dakika Haberleri
16:20 Vatandaşlar sokağa döküldü - Son Dakika
16:20 Venedik yine sular altında - Son Dakika
16:20 Ümraniye'de aydınlatma direğine çarpan araç takla attı - Son Dakika
16:20 Vankamyonet ve hafif ticari araç çarpıştı 5 yaralı - Son Dakika
16:16 Sivaslının geliri arttı - Son Dakika
14:37 Yol kenarında yürüyen çifte kamyonet çarptı bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
14:23 Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li başkan tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 16:22:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da akaryakıt istasyonuna kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]