Adana'da akaryakıt istasyonuna kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da akaryakıt istasyonuna kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Adana'da akaryakıt istasyonuna kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

6 saat önce

Adana'da akaryakıt istasyonuna düzenlenen kaçakçılık operasyonunda iş yeri sahibi ile bir çalışan gözaltına alındı.

Adana'da akaryakıt istasyonuna düzenlenen kaçakçılık operasyonunda iş yeri sahibi ile bir çalışan gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Yeni Mahalle'deki bir akaryakıt istasyonuna baskın düzenledi.

Ekipler, yaptıkları incelemede, otomasyon sistemine 1-30 Eylül tarihlerinde müdahale edilerek, 20 bin litre kayıt dışı motorin ikmali ve satışı yapıldığını belirledi.

Öte yandan, istasyonda park halinde bulunan bir tankerde 3 bin 500 litre karışımlı yakıt ele geçirildi.

Bunun üzerine istasyon sahibi B.P. ve işçi İ.T. gözaltına alındı.

Şüpheliler, savcılık talimatıyla emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adana'da akaryakıt istasyonuna kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:53 Kaynak: AA
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