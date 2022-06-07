Adana'da akaryakıt istasyonunda oyuncak silahla gasba tutuklama - Son Dakika
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Adana'da akaryakıt istasyonunda oyuncak silahla gasba tutuklama

07.06.2022 10:00
Adana'da akaryakıt istasyonunda oyuncak silahla gasba tutuklama

Adana'da akaryakıt istasyonundaki görevlileri oyuncak tabanca ve bıçakla tehdit ederek paraları gasbetmesi güvenlik kamerasına yansıyan zanlı tutuklandı.

Adana'da akaryakıt istasyonundaki görevlileri oyuncak tabanca ve bıçakla tehdit ederek paraları gasbetmesi güvenlik kamerasına yansıyan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, 5 Haziran'da merkez Seyhan ilçesindeki akaryakıt istasyonunda, tabanca ve bıçak göstererek görevlilerden 1200 lira gasbeden zanlının kimliğini belirledi.

Ekipler, bölgedeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin, "hırsızlık", "yaralama" ve "tehdit" gibi olaylardan emniyette 19 suç kaydı bulunan Hanifi S. (25) olduğunu tespit etti.

Şüpheli, bölgede araştırma yapan ekiplerce bir sokakta yakalandı. Zanlının, olayda kullandığı ve oyuncak olduğu belirlenen tabanca ile 2 bıçak ve yüzünü gizlediği maske de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin yüzünde maskeyle istasyona giderek görevlilere silah ve bıçak göstermesi, istasyonun market kısmındaki görevlileri tehdit etmesi ve yangın söndürme tüpünü boşaltarak kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda 5 Haziran'da maskeli bir kişi, araçlara yakıt dolduran çalışanlara bıçak ve silahla tehditte bulunarak 1200 lira gasbetmiş, polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı.

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Kaynak: AA

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da akaryakıt istasyonunda oyuncak silahla gasba tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da akaryakıt istasyonunda oyuncak silahla gasba tutuklama - Son Dakika
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