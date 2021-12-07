Üye Girişi
Akaryakıt istasyonunda silahlı soygun güvenlik kamerasında - Son Dakika

Akaryakıt istasyonunda silahlı soygun güvenlik kamerasında

07.12.2021 10:58

Adana'da, akaryakıt istasyonunda görevlilere tabancayla tehditte bulunup 560 lira gasbettikleri öne sürülen iki zanlı tutuklandı.

Adana'da, akaryakıt istasyonunda görevlilere tabancayla tehditte bulunup 560 lira gasbettikleri öne sürülen iki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda silahlı soygun gerçekleştiği ihbarını aldı.

Bölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, tabancayla görevlilere tehditte bulunup 560 lira gasbeden şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, akaryakıt istasyonu ve çevredeki iş yerlerine ait 20 güvenlik kamerasından, silahlı soygunu gerçekleştiren zanlının daha sonra olay yerinin yakınında motosikletle bekleyen arkadaşıyla kaçtığını belirledi.

Kimlikleri ve adresleri tespit edilen zanlılar Muhammet Melikşah M. ile ona yardım ettiği öne sürülen arkadaşı Barış Ç. operasyonla yakalandı.

Olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da operasyonda ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soygun anı kamerada

Soygun, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Güvenlik kamerası görüntülerine göre, şüpheli elindeki tabancayı doğrulttuğu akaryakıt istasyonundaki üç görevliden kasadaki paraları vermelerini istiyor.

Bunun üzerine bir görevli kasadaki paraları çıkartıp zanlıya uzatıyor. Parayı az bulup tehditle daha fazlasını isteyen zanlı, bir süre sonra uzatılan parayı kabul ediyor.

Şüpheli, başka bir görevliden de parayı çantaya koyup önüne atmasını istiyor. Daha sonra zanlı, görevlinin attığı içi para dolu çantayı alıp olay yerinden uzaklaşıyor.

Akaryakıt istasyonunda silahlı soygun güvenlik kamerasında
Akaryakıt istasyonunda silahlı soygun güvenlik kamerasında
Akaryakıt istasyonunda silahlı soygun güvenlik kamerasında
Akaryakıt istasyonunda silahlı soygun güvenlik kamerasında
Akaryakıt istasyonunda silahlı soygun güvenlik kamerasında
Akaryakıt istasyonunda silahlı soygun güvenlik kamerasında
Akaryakıt istasyonunda silahlı soygun güvenlik kamerasında
Akaryakıt istasyonunda silahlı soygun güvenlik kamerasında
Akaryakıt istasyonunda silahlı soygun güvenlik kamerasında

Akaryakıt, Soygun, Silah, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akaryakıt istasyonunda silahlı soygun güvenlik kamerasında - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi 11:13 Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi
Fatih Dönmez sabit yaz saati uygulamasını savundu: Stresi ve depresyonu engelliyor 11:11 Fatih Dönmez sabit yaz saati uygulamasını savundu: Stresi ve depresyonu engelliyor Salih Bademci metroda! Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımıyla gülümsetti 10:54 Salih Bademci metroda! Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımıyla gülümsetti Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı 10:50 Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı Kara kışa teslim olan Ardahan'da örümcek ağı bile buz tuttu 10:34 Kara kışa teslim olan Ardahan'da örümcek ağı bile buz tuttu 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! 10:02 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! Arazi anlaşmazlığı yüzünden kıraathanede savaş çıktı! Korku dolu anlar kamerada 09:05 Arazi anlaşmazlığı yüzünden kıraathanede savaş çıktı! Korku dolu anlar kamerada Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım 18:12 Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım

Son Dakika Haberleri
11:13 Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi
11:11 Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü
11:11 Fatih Dönmez sabit yaz saati uygulamasını savundu: Stresi ve depresyonu engelliyor
11:08 Güne düşüşle başlayan dolar, 13,69 seviyelerinde işlem görüyor
10:53 Salih Bademci metroda! Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımıyla gülümsetti
10:53 2022'ye 3 hafta kaldı! Peki Nostradamus'un 2022 kehanetlerini biliyor musunuz?
10:52 Babası bıçaklanarak öldürüldü, oğlu ancak 2 saat sonra ihbar etmeyi akıl etti
10:50 Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı
10:49 Talihsiz keçinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler kangalların kıymetini bir kez daha anladı
10:49 Murat Yıldırım'ın eşi İman Elbani "Aziz" kadrosunda
Erol Bulut'tan oyuncularına büyük sitem! Erol Bulut'tan oyuncularına büyük sitem!         
11:15
Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü         
11:12
Güne düşüşle başlayan dolar, 13,69 seviyelerinde işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar, 13,69 seviyelerinde işlem görüyor         
11:08
2022'ye 3 hafta kaldı! Peki Nostradamus'un 2022 kehanetlerini biliyor musunuz? 2022'ye 3 hafta kaldı! Peki Nostradamus'un 2022 kehanetlerini biliyor musunuz?         
10:53
Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı         
10:49
Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan! Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan!         
10:24
Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü         
09:05
Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı         
18:15
Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı         
16:53
Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!         
16:17
AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var         
16:08
Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı         
14:35
Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 11:18:35. #1.13#
SON DAKİKA: Akaryakıt istasyonunda silahlı soygun güvenlik kamerasında - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement