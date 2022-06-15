Adana'da akaryakıt istasyonundan para gasbeden 2 sanığa hapis - Son Dakika
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Adana'da akaryakıt istasyonundan para gasbeden 2 sanığa hapis

15.06.2022 12:47
Adana'da akaryakıt istasyonundan para gasbeden 2 sanığa hapis

Adana'da kar maskeleriyle girdikleri akaryakıt istasyonunda görevliye silahla tehditte bulunarak kasadaki parayı gasbeden tutuklu 2 sanığa 8 yıl 8'er ay hapis cezası verildi.

Adana'da kar maskeleriyle girdikleri akaryakıt istasyonunda görevliye silahla tehditte bulunarak kasadaki parayı gasbeden tutuklu 2 sanığa 8 yıl 8'er ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar B.Ç. ve M.M. ile taraf avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, B.Ç. ve M.M'nin, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonuna gece kar maskesi ve silahla gittiğini, burada çalışan O.K'yi tehdit ederek kasadaki 560 lirayı alıp motosikletle kaçtığını belirtti.

Savcı, sanıkların eyleminde fikir ve iş birliği içerisinde hareket ettiğini kaydederek, B.Ç. ve M.M'nin "gece vakti birden fazla kişi ile iş yerinde yağma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, "gece vakti birden fazla kişi ile iş yerinde yağma" suçundan 8 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdığı sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da akaryakıt istasyonundan para gasbeden 2 sanığa hapis - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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