Son Dakika Haberleri: Adana'da akaryakıt kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı
Son Dakika Güncel Adana'da akaryakıt kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika

Adana'da akaryakıt kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı

7 saat önce

ADANA'da akaryakıt kaçakçılığı yapan 6 şüpheli, şafak vakti düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adana'da akaryakıt kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı, System.String[]

ADANA'da akaryakıt kaçakçılığı yapan 6 şüpheli, şafak vakti düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 1 şüpheli ise aranıyor.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde akaryakıt kaçaklığı yapan 7 şüpheliyi tespit etti. KOM ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen yakalama kararı ile şüphelilere yönleik şafak vakti operasyon düzenledi. Belirlenen ev ve işyerlerine düzenlenen eş zamanlı baskında 6 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken bir şüpheli aranıyor.


Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:03 Kaynak: DHA
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