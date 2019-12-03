Son Dakika › Güncel › Adana'da akaryakıt kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika
Adana'da akaryakıt kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı
7 saat önce
ADANA'da akaryakıt kaçakçılığı yapan 6 şüpheli, şafak vakti düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:03 Kaynak: DHA
ADANA'da akaryakıt kaçakçılığı yapan 6 şüpheli, şafak vakti düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 1 şüpheli ise aranıyor.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde akaryakıt kaçaklığı yapan 7 şüpheliyi tespit etti. KOM ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen yakalama kararı ile şüphelilere yönleik şafak vakti operasyon düzenledi. Belirlenen ev ve işyerlerine düzenlenen eş zamanlı baskında 6 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken bir şüpheli aranıyor.
Kriz sonrası Altun'dan NATO'ya çağrı: Endişelerimize yönelik destek beklemekteyiz Yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 1700 litre sahte içki ele geçirildi Özgür Suriye Ordusu'nun karargahında Atatürk fotoğrafı var PKK'lı teröristlerin telefon kullanması sözde örgüt yönetimi tarafından yasaklandı ve ilkel yönteme dönülmesine karar verildi.