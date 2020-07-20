Adana'da akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Operasyonda 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Bölgeye giden ekipler, bir dinlenme tesisinin arka bölümünde 3 şüpheliyi kamyonetten kamyona kaçak akaryakıt aktardıkları sırada yakaladı.

Adana 'da polisin düzenlediği akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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