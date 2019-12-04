Son Dakika Haberleri: Adana'da akaryakıt kaçakçılığına 1 tutuklama
Son Dakika Güncel Adana'da akaryakıt kaçakçılığına 1 tutuklama - Son Dakika

Adana'da akaryakıt kaçakçılığına 1 tutuklama

6 saat önce

ADANA'da polisin, son 3 ay içinde akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.

Adana'da akaryakıt kaçakçılığına 1 tutuklama, System.String[]

ADANA'da polisin, son 3 ay içinde akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 6 kişinin ise emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak akaryakıt satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izinle 3 ay önce teknik ve fiziki takip başlatıldı. Geçen süre içerisinde depolara bakın düzenleyen polis, 8 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı.Dün sabah saatlerinde de bir depoya daha baskın yapan polis, 300 litre kaçak akaryakıt ile 1 ruhsatsız tabancaya el koydu, 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürerken, soruşturma kapsamında 1 kişinin daha arandığı belirtildi.


Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:35 Kaynak: DHA
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