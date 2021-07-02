Üye Girişi
ADANA'DA AKDENİZ MEYVE SİNEĞİNE KARŞI MÜCADELE SÜRÜYOR - Son Dakika

ADANA'DA AKDENİZ MEYVE SİNEĞİNE KARŞI MÜCADELE SÜRÜYOR

02.07.2021 15:52

ADANA'da, narenciyenin en önemli zararlılarından olan Akdeniz meyve sineği ile mücadele sürüyor.

ADANA'da, narenciyenin en önemli zararlılarından olan Akdeniz meyve sineği ile mücadele sürüyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, "Narenciye ihracatında Akdeniz meyve sineği toleransı sıfır. Eğer bu sinekle mücadeleyi yapamazsanız ihracatta sıkıntı yaşıyorsunuz. Bugüne kadar yaşamadık inşallah bu mücadeleden sonra bu risklerden kurtulmuş olacağız" dedi.

Türkiye'nin narenciye ihtiyacının yüzde 29'unu karşılayan ve ihracatta da ülkenin lokomotif kentlerinden Adana'da 1-30 Haziran arasında başlanan narenciye ilaçlamaları sahada çalışan 60 personelle birlikte hız kesmeden devam ediyor. Haftalık olarak takip edilen Akdeniz meyve sineği tuzaklarını inceleyen ekipler, bahçelerde üreticilere uyarılar yapıyor.

'GEÇTİĞİMİZ SENEYE ORANLA HAFİF ARTIŞ VAR'

Tarım ve Orman İl Müdürü Tekin, yaklaşık 700 bin dekar narenciye alanının bulunduğu bölgede, sert çekirdeklilerin hasat döneminin sonunda Akdeniz meyve sineğinin tekrar gündeme geldiğini söyledi. Çukurova bölgesinde her yıl düzenli olarak bakanlık ve il müdürlüğüyle ortaklaşa yapılan Akdeniz meyve sineği mücadelesinde bu yıl geçen yıla oranla artış olduğunu söyleyen Tekin, "1-30 Haziran'da ilk toplu ilaçlama seferberliğini başlattık. Bu ilaçlama hafta sonuna kadar devam edecek" dedi.

'ÇİFTÇİLERİMİZ ÜRÜNLERİNİ SAĞ SALİM İHRACATA GÖNDERECEK'

İlaçlama sayesinde Akdeniz meyve sineği popülasyonunun artmadan önüne geçmeyi hedeflediklerini vurgulayan Tekin, "Şu an rakamlarımız 2018 yılına oranla düşük ama tedbir ve kontrol amaçlı ilaçlamaları yaptırıyoruz. Ağustos ve eylül ayında yapılacak olan narenciyelerde ciddi sıkıntılar yaşama riskini ortadan kaldırmak için mücadele etmemiz gerekiyor. Narenciye ihracatında Akdeniz meyve sineği toleransı sıfır. Yani, eğer bu sinekle mücadeleyi yapamazsanız ihracatta sıkıntı yaşıyorsunuz. Bugüne kadar yaşamadık inşallah bu mücadeleden sonra bu risklerden kurtulmuş olacağız. Çiftçimiz ürünlerini sağ salim, sıkıntı olmadan ihracata gönderecek?? diye konuştu.

'KAPAMA TÜRÜ İLAÇLAMAYI ÖNERMİYORUZ'

Akdeniz meyve sineği ilaçlamalarında kapama türü ilaçlamayı önermediklerini söyleyen Tekin, "Burada yapmış olduğumuz ilaçlama örneği yem-dal ilaçlaması. Bu ilaçlama kısmi dal ilaçlamasıdır. Ağaçların güneydoğuya bakan kısımlarındaki yüzeyi ilaçlıyoruz. Bu ilaçların içinde cezbedici şeker, pekmez, şurup olduğu için sinekler bu ilaca yöneliyor. Temas ettiklerinde ise ölüyorlar. Bu şekilde de ilaçlamada üstün başarı sağlıyoruz" dedi.

ADANA'DA AKDENİZ MEYVE SİNEĞİNE KARŞI MÜCADELE SÜRÜYOR
ADANA'DA AKDENİZ MEYVE SİNEĞİNE KARŞI MÜCADELE SÜRÜYOR
ADANA'DA AKDENİZ MEYVE SİNEĞİNE KARŞI MÜCADELE SÜRÜYOR
ADANA'DA AKDENİZ MEYVE SİNEĞİNE KARŞI MÜCADELE SÜRÜYOR

Narenciye, Akdeniz, Tarım, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA'DA AKDENİZ MEYVE SİNEĞİNE KARŞI MÜCADELE SÜRÜYOR - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Emre Belözoğlu, Ümit Özat'a beş kuruşluk dava açtı 16:26 Emre Belözoğlu, Ümit Özat'a beş kuruşluk dava açtı 8 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile anlaşan Talisca: Para için gelmedim 16:12 8 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile anlaşan Talisca: Para için gelmedim Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak 16:01 Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak
Futbol dünyasını sallayacak olay! Hollanda ve Belçika ligleri, birleşme kararı aldı 15:42 Futbol dünyasını sallayacak olay! Hollanda ve Belçika ligleri, birleşme kararı aldı Köpeklerin ortaya çıkardığı cansız bedenlerle ilgili korkunç detay! 13 parçaya bölmüşler, başları hala ortada yok 15:32 Köpeklerin ortaya çıkardığı cansız bedenlerle ilgili korkunç detay! 13 parçaya bölmüşler, başları hala ortada yok Yeni sözleşmeye rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da krize neden oldu 15:12 Yeni sözleşmeye rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da krize neden oldu
16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı 15:01 16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı Son dakika: Tasfiye edilen faizsiz konut şirketi sayısı 29'a çıktı! Sektörde faaliyet gösteren 6 firma kaldı 14:28 Son dakika: Tasfiye edilen faizsiz konut şirketi sayısı 29'a çıktı! Sektörde faaliyet gösteren 6 firma kaldı

Son Dakika Haberleri
16:26 Emre Belözoğlu, Ümit Özat'a beş kuruşluk dava açtı
16:19 Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin
16:11 8 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile anlaşan Talisca: Para için gelmedim
16:02 Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu
16:01 Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak
15:42 Futbol dünyasını sallayacak olay! Hollanda ve Belçika ligleri, birleşme kararı aldı
15:40 Microsoft çalışanı iki yıl boyunca yararlandığı şirketin açığı sayesinde servetine servet kattı
15:17 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek! Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi
15:11 Yeni sözleşmeye rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da krize neden oldu
14:52 Serdar Aziz'in eşi Adana Demirspor'a transfer olmasına izin vermedi
Kanada'da binden fazla çocuk kalıntısının Kızılderili çıkması sebebiyle yapılan protestolar kontrolden çıktı Kanada'da binden fazla çocuk kalıntısının Kızılderili çıkması sebebiyle yapılan protestolar kontrolden çıktı         
16:35
Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin         
16:19
Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu         
16:03
Fırında hamurla top gibi oynanması olay yaratmıştı! Soruşturma açıldı, 31 bin 687 TL para ödeyecekler Fırında hamurla top gibi oynanması olay yaratmıştı! Soruşturma açıldı, 31 bin 687 TL para ödeyecekler         
15:44
Microsoft çalışanı iki yıl boyunca yararlandığı şirketin açığı sayesinde servetine servet kattı Microsoft çalışanı iki yıl boyunca yararlandığı şirketin açığı sayesinde servetine servet kattı         
15:40
16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek! Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek! Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi         
15:18
Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez açıklama yaptı: İstismarı gözlerinde görüyordum Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez açıklama yaptı: İstismarı gözlerinde görüyordum         
15:06
Motoru alevler sardı, 45 yolcu şoförün dikkati sayesinde kurtuldu! Seyir halindeki otobüste panik anları Motoru alevler sardı, 45 yolcu şoförün dikkati sayesinde kurtuldu! Seyir halindeki otobüste panik anları         
14:36
Çinlilerin boykot ettiği H&M'in satışları çakıldı, mağazalar kapandı Çinlilerin boykot ettiği H&M'in satışları çakıldı, mağazalar kapandı         
14:24
Deniz Çakır'ın eski sevgilisi Güvenç Dağüstün gözaltına alındı Deniz Çakır'ın eski sevgilisi Güvenç Dağüstün gözaltına alındı         
14:05
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik         
13:42
Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar         
13:03
Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak         
13:03
Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir         
11:52
40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi         
10:09
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı         
22:38
3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için biraz daha bekleyin 3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için biraz daha bekleyin         
19:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2021 16:41:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ADANA'DA AKDENİZ MEYVE SİNEĞİNE KARŞI MÜCADELE SÜRÜYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement