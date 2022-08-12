ADANALI ÜRETİCİLERE AKDENİZ MEYVE SİNEĞİNE KARŞI 42 BİN TUZAK DAĞITIMI - Son Dakika
Üye Girişi

ADANALI ÜRETİCİLERE AKDENİZ MEYVE SİNEĞİNE KARŞI 42 BİN TUZAK DAĞITIMI

12.08.2022 12:21

ADANA'da Akdeniz meyve sineğine karşı üreticilere 42 bin tuzak dağıtımı yapıldı.

ADANA'da Akdeniz meyve sineğine karşı üreticilere 42 bin tuzak dağıtımı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen tuzak dağıtım törenine Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yunus Bayram, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin ve çok sayıda üretici katıldı.

Adana, Osmaniye ve Hatay'da 2018 yılından bu yana Akdeniz meyve sineği ile mücadelenin artırıldığını belirten İl Müdürü Muhammed Ali Tekin, Genel olarak turunçgilde Adana'nın en büyük problemi Akdeniz meyve sineğidir. Bunun sebebi turunçgil ihracatında tölerans sıfırdır. Gönderdiğimiz ürünlerde bu tehdidi algılayan ülkeler, bizden ürün alımını kesiyor. Bu şekilde olduğu zamanda çiftçimiz ciddi anlamda zarar görüyor. O nedenle biz sahadaki denetimleri ciddi şekilde arttırıp, bu mücadeleyi sürdürüyoruz dedi.

42 BİN TUZAK DAĞITILDI

Akdeniz Meyve Sineği'ne Karşı Biyoteknik ve Zehirli Yem Kısmi Dal İlaçlama Uygulamaları Projesi kapsamında tuzak kullanımının artırılmasını amaçladıklarını vurgulayan Tekin, şöyle konuştu

Tuzak demek, hiçbir ilaç kullanılmadan yapılan mücadele demektir. Sadece sinekleri yakalıyoruz, tuzağın içine giriyor ve ordaki ilacın etkisiyle ölüyor. Böylece başarının ana sırrı tuzaklar oluyor. Ortalama bir sinek yılda 250 yumurta veriyor. Bir de bunun döngüsüyle binlerce çarpan etkisi oluyor. Bugün burada yaklaşık 42 bin adet tuzak dağıtımı yapacağız. Bu tuzakların hepsine bir sinek girmiş olsa bile mücadeleye çok ciddi bir katkı sağlayacaktır. Kesinlikle de birden çok daha fazla sinek bu tuzağa girecektir. İnşallah bu projede başarılı olmayı ümit ediyoruz.

Vali Süleyman Elban ise Akdeniz meyve sineğinin üretime, ihracata, çiftçiye doğrudan zarar veren bir sıkıntı olduğunun altını çizdi. Elban, Bununla mücadelenin kendi başına bir mücadele olmadığınıda hepimiz çok iyi biliyoruz. Belediyelerimiz, odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız hepsi mücadeleye destek veriyor. Ama en önemli destek çiftçilerimizden geliyor. Onların bu mücadelede çok önemli fonksiyon icraa ettiklerini biliyoruz. Daha fazla destek, daha fazla iş birliği diyorum diye konuştu.

Konuşmaların ardından üreticilere tuzak dağıtımı yapıldı.

YORUMLAR
500
Adana'da üreticilere Akdeniz meyve sineğine karşı tuzak dağıtıldı Adana'da üreticilere Akdeniz meyve sineğine karşı tuzak dağıtıldı
Kaynak: DHA

Süleyman Elban, Akdeniz, Hatay, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ADANALI ÜRETİCİLERE AKDENİZ MEYVE SİNEĞİNE KARŞI 42 BİN TUZAK DAĞITIMI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:32 ORC'a göre AK Parti'nin oyları yüzde 27'ye düşerken İYİ Parti'nin oyları yüzde 22'ye yükseldi
12:21 Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi hedefi önündeki tek engel olan Kopenhag maçına tam kadro gidiyor
12:09 Kılıçdaroğlu YSK bilgilerini nereden aldığını açıklamadı! CHP'nin düzeltme yapması sonrası İçişleri Bakanı Soylu özür bekliyor
12:29 Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Ceglia: Kafamda Türkiye her zaman Osmanlı İmparatorluğu olarak canlanıyordu
11:50 Akılalmaz kuş her gün aynı saatte pencere içerisinden girerek para bırakıyor
11:38 Tuz Gölü'nü alg ve bakteriler sardı! Gölün pembeye dönmesinin nedeni belli oldu
11:28 Sigara bağımlısının akciğer görüntüsü korkuttu! Farkı gören bırakabilir
11:25 Şovmen Mehmet Ali Erbil cinsel ilişki hayatını anlattı: Haftada 6 gün yaptım
11:24 Bu nasıl bir zalimlik! İnsan kaçakçısı, 39 göçmenin kamyon kasasında ölümüne neden oldu
11:02 Hülya Avşar'ın yeni şarkısı "Yapma Aşkım"ın klibi yayınlandı! Sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdığı anlar olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 12:50:49. #1.12#
SON DAKİKA: ADANALI ÜRETİCİLERE AKDENİZ MEYVE SİNEĞİNE KARŞI 42 BİN TUZAK DAĞITIMI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement