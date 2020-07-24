Adana'da akıntıya kapılan köpeği kurtarmak isterken sulama kanalına düşen gencin cesedi bulundu - Son Dakika

Adana'da akıntıya kapılan köpeği kurtarmak isterken sulama kanalına düşen gencin cesedi bulundu

Adana'da, sulama kanalındaki köpeği kurtarmak isterken dengesini kaybederek suya düşen Suriye uyruklu gencin cesedi bulundu.

Adana'da akıntıya kapılan köpeği kurtarmak isterken sulama kanalına düşen gencin cesedi bulundu, System.String[]

Adana'da, sulama kanalındaki köpeği kurtarmak isterken dengesini kaybederek suya düşen Suriye uyruklu gencin cesedi bulundu.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında, boğulmak üzere olan bir sokak köpeğini kurtarmak isterken kanala düşüp akıntıya kapılan Suriye uyruklu Abdulkerim Alseyit'in (20) cesedi, olay yerinden yaklaşık 8 kilometre uzakta yakınları tarafından bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sualtı polisi, itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Yetkililerce suyu kesilmiş kanala giren ekipler, gencin cesedini bulunduğu yerden çıkarttı. Bu sırada olay yerinde olan Suriyeli gencin yakınları gözyaşı döktü.

Ceset, ekiplerin incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay

Dün, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu Abdulkadir Alseyit'in (20) merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında, boğulmak üzere olan bir sokak köpeğini kurtarmak isterken kanala düşüp akıntıya kapıldığı ihbarı üzerine arama çalışması başlatmıştı.

Kıyıboyu Caddesi, Suriye, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 08:05

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da akıntıya kapılan köpeği kurtarmak isterken sulama kanalına düşen gencin cesedi bulundu - Son Dakika
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