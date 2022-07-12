Son dakika 3. sayfa: Adana'da akrabalar arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Adana'da akrabalar arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

12.07.2022 03:51

Son dakika haberine göre Adana'da akrabalar arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı Adana'da evde oturdukları sırada akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken 1 kişide öldü.

Adana'da akrabalar arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

ADANA - Adana'da evde oturdukları sırada akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken 1 kişide öldü.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Dörtler Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, akraba oldukları öğrenilen H.A.D, Ramazan Burak Yıldırım ve Ahmet Tarık Özdemir arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.A.D, tabanca ile Ramazan Burak Yıldırım ve Ahmet Tarık Özdemir'e tabancayla ateş açıp kaçtı. Silah sesleri duyan mahalleli durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Çukurova Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Ahmet Tarık Özdemir, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özdemir'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayı gerçekleştiren H.A.D'yı yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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Kaynak: İHA

Çukurova, Adana, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Adana'da akrabalar arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Adana'da akrabalar arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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