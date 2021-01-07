Son dakika haberleri | Akrabasının tabancayla ateş ettiği kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Akrabasının tabancayla ateş ettiği kişi yaralandı

07.01.2021 15:01

Son dakika habere göre Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, akrabasının tabancayla ateş ettiği kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, akrabasının tabancayla ateş ettiği kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde Serhat Ö. ile akrabası İsmet L. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İsmet L, tabancayla Serhat Ö'ye ateş etti.

Ayağından yaralanan Serhat Ö, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayı araştıran polis ekipleri, şüpheli Serhat Ö'yü gözaltına aldı.

Öte yandan, olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Son dakika haberleri | Akrabasının tabancayla ateş ettiği kişi yaralandı
Son dakika haberleri | Akrabasının tabancayla ateş ettiği kişi yaralandı
Son dakika haberleri | Akrabasının tabancayla ateş ettiği kişi yaralandı
Son dakika haberleri | Akrabasının tabancayla ateş ettiği kişi yaralandı

Cumhuriyet Mahallesi, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Akrabasının tabancayla ateş ettiği kişi yaralandı - Son Dakika


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