Öte yandan, olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ayağından yaralanan Serhat Ö, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İsmet L, tabancayla Serhat Ö'ye ateş etti.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 'nde Serhat Ö. ile akrabası İsmet L. arasında tartışma çıktı.

Adana 'nın merkez Yüreğir ilçesinde, akrabasının tabancayla ateş ettiği kişi yaralandı.

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