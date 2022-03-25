Son Dakika | Akrabasının tabancayla yaraladığı polis tedaviye alındı - Son Dakika
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Son Dakika | Akrabasının tabancayla yaraladığı polis tedaviye alındı

25.03.2022 14:48

Son dakika habere göre Adana'da kayınbiraderi tarafından tabancayla yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Adana'da kayınbiraderi tarafından tabancayla yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'de görevli olduğu öğrenilen istirahatli polis memuru R.Y. ile kayınbiraderi R.U, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde sokakta buluştu.

İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.U, polis memuruna tabancayla ateş edip kaçtı.

Bacağından yaralanan R.Y, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Son Dakika | Akrabasının tabancayla yaraladığı polis tedaviye alındı
Son Dakika | Akrabasının tabancayla yaraladığı polis tedaviye alındı
Son Dakika | Akrabasının tabancayla yaraladığı polis tedaviye alındı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Akrabasının tabancayla yaraladığı polis tedaviye alındı - Son Dakika


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