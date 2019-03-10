Adana'da Akü Hırsızlığı
1 saat önce
Adana'da, 12 araçtan akü çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Adana
'da, 12 araçtan akü çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, kentte 12 aracın akülerinin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, çaldığı aküleri bisikletiyle götüren hırsızın E.B. olduğunu belirledi.
Ekipler, E.B'yi merkez Seyhan
ilçesi Yeşilyurt Mahallesi
'nde suçüstü yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 05:25 Kaynak: AA
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