Son Dakika Haberleri: Adana'da Akü Hırsızlığı

Adana'da Akü Hırsızlığı

1 saat önce

Adana'da, 12 araçtan akü çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Adana'da Akü Hırsızlığı, System.String[]
Adana'da, 12 araçtan akü çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte 12 aracın akülerinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, çaldığı aküleri bisikletiyle götüren hırsızın E.B. olduğunu belirledi.

Ekipler, E.B'yi merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 05:25 Kaynak: AA

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel
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