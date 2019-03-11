Adana'da Akü Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında
21 dakika önce
Adana'da, baz istasyonundan akü çaldığı iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Adana
'da, baz istasyonundan akü çaldığı iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan
ilçesi Dadaloğlu
Mahallesi'ndeki bir baz istasyonunun kapısı kırılarak akülerinin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, 29 bin lira değerindeki aküleri çaldığı iddia edilen S.H., A.D. ve Ş.Ö'yü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.H. ve A.D. tutuklandı, Ş.Ö. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:34 Kaynak: AA
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