Son Dakika Haberleri: Adana'da Akü Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Adana'da Akü Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

21 dakika önce

Adana'da, baz istasyonundan akü çaldığı iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adana'da Akü Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında, System.String[]
Adana'da, baz istasyonundan akü çaldığı iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'ndeki bir baz istasyonunun kapısı kırılarak akülerinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, 29 bin lira değerindeki aküleri çaldığı iddia edilen S.H., A.D. ve Ş.Ö'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.H. ve A.D. tutuklandı, Ş.Ö. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:34 Kaynak: AA

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