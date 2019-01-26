Son Dakika Haberleri: Adana'da Akü Hırsızlığı İddiası

Adana'da Akü Hırsızlığı İddiası

1 saat önce

Adana'da 4 otomobilin aküsünü çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Adana'da Akü Hırsızlığı İddiası, System.String[]
Adana'da 4 otomobilin aküsünü çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir haftada kent merkezinde 4 otomobilin akülerinin çalınması üzerine çalışma başlattı.


Ekipler, merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları Mehmet A'yı (33), çalındığı öne sürülen akülerle birlikte yakaladı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:35 Kaynak: AA

Hırsızlık Büro Amirliği, Adana, Güncel
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