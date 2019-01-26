Adana'da Akü Hırsızlığı İddiası
1 saat önce
Adana'da 4 otomobilin aküsünü çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Adana
'da 4 otomobilin aküsünü çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, bir haftada kent merkezinde 4 otomobilin akülerinin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, merkez Seyhan
ilçesi Tellidere Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları Mehmet A'yı (33), çalındığı öne sürülen akülerle birlikte yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:35 Kaynak: AA
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