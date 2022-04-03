Alacak kavgasında bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Alacak kavgasında bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

03.04.2022 09:44

Adana'da alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Adana'da alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, Sedat B. (41), 50 bin lira alacağının olduğu Cem E. (36) ile merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda buluştu.

Borcun ödenmesi konusunda yaşanan anlaşmazlık sonucu ikili arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Sedat B, tabancayla Cem E'yi bacağından yaralayıp kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıyı Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede yaptıkları çalışmayla zanlı Sedat B'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cem E'nin tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Alacak kavgasında bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
Alacak kavgasında bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
Alacak kavgasında bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
Alacak kavgasında bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
Alacak kavgasında bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Tartıştığı kayınbiraderini silahla yaralayan zanlı tutuklandı Son dakika haberleri: Tartıştığı kayınbiraderini silahla yaralayan zanlı tutuklandı Antalya'da gasp ve yaralama olaylarına karışan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı Antalya'da gasp ve yaralama olaylarına karışan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alacak kavgasında bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Mariupol'de insani koridor açıldı!
09:56 Galatasaray'ın yeni hocası Okan Buruk oluyor!
09:51 'Yengeme neden kötü davranıyorsun' diyerek kardeşini vurdu!
09:41 Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde tahribatın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!
09:36 Podyuma atla çıkan manken Şebnem Schaefer: Onunla beyaz atlı prensi aramaya çıktım
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla TOGG için şarj istasyonu hazırlığı başladı!
09:10 TEM'de yaşanan kazada geri manevra yaparken babasını ezdi!
09:00 Tuğba Ekinci 2 yıldır flört ettiği Berk Fenercioğlu ile evleniyor!
08:55 Bakü'deki eğlence mekanında patlama: 1 ölü, 24 yaralı
08:25 Elleri arkadan bağlanıp kafalarından vurulan Buça'da sivil katliamı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 10:21:23. #1.13#
SON DAKİKA: Alacak kavgasında bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement