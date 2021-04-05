Adana'da alkollü araç kullanan 74 sürücünün ehliyetine el konuldu - Son Dakika

Adana'da alkollü araç kullandığı belirlenen 74 sürücünün ehliyetine el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafik kazalarının yaşanmaması için kentin birçok yerinde denetim yaptı.
Denetim kapsamında alkol kontrolünden geçirilen 3 bin 57 sürücüden 77'sinin alkollü olduğu tespit edildi.
Alkollü sürücülerin tamamına yasal işlem uygulayan polis ekipleri, ayrıca 74'ünün ehliyetine geçici süreyle el koydu.
Kaynak: AA
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