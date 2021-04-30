Adana'da alkollü sürücü ve beraberindeki 4 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden ceza yazıldı - Son Dakika

Mirac:

Ceza yazılan kisiler alkol hariç cezaya sulh ceza ha kimliğine itiraz edin çünkü il hifsisiha kurulu kanunu ile Polis maske mesafe sokağa çıkma gibi kurallardan dolayı ceza yazmaya yetkili değil ayrıca anayasal hak olan seyahat özgürlüklerine ve birey ozgürünlerine yazilan ceza aykiri