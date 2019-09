Adana'da "Altın Koza" heyecanı

23-29 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin basın toplantısı yapıldı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar:

"50 yıl önce başlamış festivalin 26'ncısını düzenleyeceğiz"

ADANA - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin 26'ncısını 23-29 Eylül tarihleri arasında düzenleyeceklerini belirterek, "Arkadaşlarımız çok kısa sürede en iyi işi çıkartma konusunda ciddi çaba gösterdiler" dedi.

26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin basın toplantısı bir otelde yapıldı. Toplantıda konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, festivalin aslında 50'nci yılının olduğunu ancak bazı senelerde yaşanan aksaklıklar yüzünden yapılamadığını söyledi.

26'ncısı düzenlenecek festivale iyi hazırlandıklarını belirten Karalar, "Kültür, sanat ve sinema deyince Adana akla gelir. Biz küçükken yazlık sinemalar vardı. Bir film, bir sanat eseri oynatılmak istendiğinde öncelikle Adana'da oynatılırdı. Eğer Adanalı testten geçirirse, o filmi onaylar, bol seyrederse bütün Türkiye'ye dağılır ve bol seyredilen film olur. Adana'nın da sanat ve kültür damarı vardır. Altın Koza Film Festivali, sanat ve sinema dünyası için çok önemlidir. Yıllardır yapılır, zaman zaman ara verilir. Aslında bu yıl 50'nci yıldır ama 26'ncısını yapacağız. Bazı aksaklıklar olmuş. Bazı yıllar yapılmamış ama aslında 50 sene önce başlamış ve adını bütün Türkiye'ye duyurmayı başarmıştır. Arkadaşlarımız çok kısa sürede en iyi işi çıkartma konusunda ciddi çaba gösterdiler. Zaman kısa, biz çok güzel bir iş çıkaramayız, boş ver diyebilirlerdi ama hani diyor ya Mustafa Kemal Atatürk, tez zamanda çok iş yaptık ama asla bunlardan asla kifayet edemeyiz. Biz de tez zamanda çok güzel işler yapabilen bir milletiz" ifadelerini kullandı.

"Yiğidin ve sanatın harman olduğu Çukurova"

Sanatçı Menderes Samancılar ise Çukurova'nın önemli sanatçılar yetiştirdiğine değindi. Samancılar, Türkiye'nin zor dönemlerden geçtiğini ancak festival ve sanat ile barışın temelinin atılacağını söyleyerek, "Ülkemize katılmış olan mülteciler, terör ve ekonomik zorluklar var. Ama hiçbir zamanda olmamış kadar çok kadına şiddet var. Kadına şiddeti izliyoruz. Maalesef izliyoruz. Dileğimiz ki bunun da üstesinden gelinecektir. Bunun da üstesinden geleceğiz. Barışın ve kardeşliğin temelini, festivallerle, sanatlarla atacağız. Bunu da halledeceğiz. Zaten sanat ve kültür yoksa bizim ne ülkede ne dünyada barışı sağlamamız mümkün değil. Bu göreve geldik, çok güzel, onur verici ve çalışacağız. Burası Orhan Kemal'in, Yaşar Kemal'in ve Yılmaz Güney'in şehri. Burası yiğidin ve sanatın harman olduğu Çukurova. Biz de buradan beslendik ve biçimlendik. Ne kadar birikimlere ulaştık, bilmiyoruz. Yaptığımız işler ile göstereceğiz. Bu festival için de elimizden geldiğince titiz çalıştık" diye konuştu.

Düzenlenen toplantıya, festival direktörü Kadir Beycioğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Genel Sekreter Yardımcısı Türkan Eşli, festival yürütme kurulu üyesi Timur Savcı, festival yürütme kurulu üyesi Nebil Özgentürk ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Festival kapsamında filmler 23-29 Eylül tarihleri arasında Cinemaximum ve Arıplex sinema salonlarında izlenebilecek.

Festivalin 23 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek açılış töreninde Yaşam Boyu Başarı Ödülü Çin sineması yönetmenlerinden Xie Fei'ye, Orhan Kemal Emek Ödülleri, Erdoğan Engin, Derya Ergün'e, Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri, Zuhal Olcay ile Zülfü Livaneli'ye verilecek. Altın Koza Ödülleri ise 28 Eylül Cumartesi gecesi düzenlenecek törende sahiplerini bulacak.