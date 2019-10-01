Son Dakika Haberleri: Adana'da amatör liglerde sezon açıldı
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Adana'da amatör liglerde sezon açıldı

1 saat önce

Adana Amatör Liglerin açılış töreni 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirildi.

Adana'da amatör liglerde sezon açıldı, System.String[]

Adana Amatör Liglerin açılış töreni 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirildi.


Açılışta konuşan Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ahmet Bozan, "Geçen sezon ilimizde binlerce müsabaka gerçekleştirdik. ASKF olarak tüm kulüplere başarılar dilerim" dedi.


Adana'nın her yerinde sporu yaymayı amaçladıklarını ifade eden Bozan, "Sporun olduğu yerde dostluk, barış ve kardeşlik vardır. Bu nedenle tüm ilçelerde sporun yaygınlaşması için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.


Açılış konuşmalarının ardından ASKF tarafından amatör spora emeği geçenlere plaket takdim edildi. Törene kent protokolünün yanı sıra sporcular katıldı. - ADANA

Fatih Terim Stadı, Adana, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:03 Kaynak: İHA
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