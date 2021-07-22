Adana'da ambulans helikopter denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk için havalandı - Son Dakika

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu çocuk, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Zeytinbeli Plajı'nda denize giren 9 yaşındaki yabancı uyruklu H.H, kıyıdan uzaklaştıktan bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.
Durumu fark eden çevredekiler H.H'yi sudan çıkardı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalesi yapılan H.H'yi ambulans helikopterle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Kaynak: AA
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