Adana'da ambulansla çarpışan araç, telefon direği halatına asılı kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da ambulansla çarpışan araç, telefon direği halatına asılı kaldı - Son Dakika

Adana'da ambulansla çarpışan araç, telefon direği halatına asılı kaldı

6 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde, ambulansla çarpışan hafif ticari aracın telefon direği halatına asılı kalması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da ambulansla çarpışan araç, telefon direği halatına asılı kaldı, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde, ambulansla çarpışan hafif ticari aracın telefon direği halatına asılı kalması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Güneri Caddesi'nde Atilla A. yönetimindeki 01 CES 54 plakalı ambulans ile Bilal Kökyıldırım idaresindeki 01 EUZ 08 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç, yol kenarında bulunan telefon direği halatında asılı kaldı.

Kazada hafif yaralanan Bilal Kökyıldırım, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 05:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ambulansla çarpışan araç, telefon direği halatına asılı kaldı
Kadınlar Günü gezisinden dönen otobüs şarampole uçtu: 39 yaralı Adana'da dolmuş şoförü başından vurularak öldürüldü Minibüs şoförü öldürüldü, yolcular dehşeti yaşadı

Son Dakika Haberleri
22:25 Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 00:07:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da ambulansla çarpışan araç, telefon direği halatına asılı kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]