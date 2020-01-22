Adana'da animasyonu yapılan film 24 Ocak'ta vizyona giriyor - Son Dakika

Adana'da, Çukurova Üniversitesi Çukurova Teknokent'te animasyonu yapılan 'Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri' çizgi filmi 24 Ocak'ta vizyona giriyor.



Bir televizyon kanalında çocukların yoğun ilgiyle izlediği sevimli balıkların maceralarının anlatıldığı 'Maceracı Yüzgeçler' çizgi dizisi, sinema filmi olarak uyarlandı. Çukurova Üniversitesi Çukurova Teknokent'te bulunan İmaginite Studios'da bütün animasyon süreci hazırlanan çizgi film 24 Ocak'ta vizyona girecek.



Şirket Kurucusu Erhan Korkmaz, "Adana genelinde ilk kez bir animasyon, beyaz perde ile buluşuyor. Bu süreçte emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu bir ekip işi. Çok mutluyuz, gururluyuz, heyecanlıyız. Çocuklar bu çizgi diziyi çok seviyorlar. Filmi de seveceklerine eminim. Tüm aileleri çocuklarıyla birlikte filme bekliyoruz" dedi. - ADANA