Son Dakika Haberleri: Adana'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek öldü
Son Dakika Güncel Adana'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek öldü

Adana'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek öldü

49 dakika önce

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde annesinin emzirdiği sırada nefessiz kalan 2,5 aylık bebek yaşamını yitirdi.

Adana'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek öldü, System.String[]

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde annesinin emzirdiği sırada nefessiz kalan 2,5 aylık bebek yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Özgür Mahallesi'nde Dursun Günaldı 2,5 aylık bebeği Alican'ı emzirdiği sırada bebeğinin nefes alıp vermekte güçlük çektiğini fark etti.

Bunun üzerine özel bir hastaneye kaldırılan bebek, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bebeğin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan otopsi işleminin ardından bebeğin cenazesi yakınları tarafından alınarak Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yüreğir, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:58 Kaynak: AA
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