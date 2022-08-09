Annesini rahatsız eden kadının evine ateş etti tutuklandı - Son Dakika
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Annesini rahatsız eden kadının evine ateş etti tutuklandı

09.08.2022 09:50
Annesini rahatsız eden kadının evine ateş etti tutuklandı

Adana'da annesine kuma olma teklifinde bulunan kadının evine ateş eden bir kişi ile ona yardım ettiği öne sürülen arkadaşı tutuklandı.

Adana'da annesine kuma olma teklifinde bulunan kadının evine ateş eden bir kişi ile ona yardım ettiği öne sürülen arkadaşı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Saruhuğlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.K. (59), komşusu D.A.'ya (50), "Seni kocamla evlendirelim" dedi. D.A. bu teklifi reddetse de S.K., sosyal medya üzerinden mesaj atmaya devam etti. Olayı öğrenen D.A.'nın oğlu Hüseyin A. (18), 5 Temmuz günü saat 04.00 sıralarında arkadaşları Murat K. (19) ve Umut A. (20) ile birlikte S.K.'nin evine gitti. Otomobilden inen Hüseyin A., yanında getirdiği pompalı tüfekle S.K.'nin evine rastgele ateş açtı. Yanındaki arkadaşı Murat K. ise silahtan çıkan boş fişekleri toplarken, Umut A. ise bu anları cep telefonu ile görüntüledi. Şüpheliler, silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

Silah seslerine uyanan S.K. ile eşi M.K.'nin (49) ihbarıyla adrese Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis, sosyal medyada paylaşılan saldırı görüntülerinin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Adresleri belirlenen şüpheliler, yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli Hüseyin A., evini kurşunladığı S.K.'nin, sürekli annesini rahatsız ettiğini, silahlı saldırıyı bu nedenle düzenlediğini söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hüseyin A. ile Murat K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Umut A. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

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Kaynak: İHA

Seyhan, Adana, Umut, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Annesini rahatsız eden kadının evine ateş etti tutuklandı - Son Dakika

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