Annesini bıçaklayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Dervişler Mahallesi'nde dün E.G, evlerinde tartıştığı oğlu A.G. tarafından bıçaklanmıştı. Yaralı kadın, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekipleri kaçan zanlıyı aynı mahallede yakalamıştı.

"Yasak aşk yaşıyorlar" diyerek eşini ve yakın arkadaşını ormanda öldürdü! Son sözü ise "Namusumuz için yaşıyoruz" oldu