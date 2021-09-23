Adana'da annesini darbedip telefonunu gasbeden zanlıya 10 yıl hapis cezası - Son Dakika

Adana'da annesini darbedip telefonunu gasbeden zanlıya 10 yıl hapis cezası

Adana'da tartıştığı annesini darbederek telefonunu gasbeden tutuklu sanık "konutta yağma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da tartıştığı annesini darbederek telefonunu gasbeden tutuklu sanık "konutta yağma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, hakkında "konutta yağma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık M.B. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı mahkemede hazır bulundu. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanığın olay günü müşteki annesi H.B'den para istediği ve bu nedenle çıkan tartışma sonucu zanlının hakarette bulunup saldırdığı annesini darbettiği ve annesinin cep telefonunu gasbederek olay yerinden kaçtığını belirtti. Savcı, sanık M.B'nin suça konu eyleminin doktor raporuyla sabit olduğu belirterek üzerine atılı "konutta yağma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi. Savunması alınan M.B. suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Annemi yaralamadım. Telefonunu zorla almadım. Suçsuzum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı. Mahkeme heyeti "konutta yağma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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