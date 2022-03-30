Adana'da annesinin parasını gasbeden sanığa 6 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Adana'da annesinin parasını gasbeden sanığa 6 yıl hapis cezası

30.03.2022 18:13
Adana'da annesinin parasını gasbeden sanığa 6 yıl hapis cezası

Adana'da tartıştığı annesini darbederek parasını gasbeden sanık, "konutta yağma" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da tartıştığı annesini darbederek parasını gasbeden sanık, "konutta yağma" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık M.K. ile avukatı hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın olay günü müşteki annesi S.K'den para istediğini, çıkan tartışmada annesine hakaret edip bıçakla saldırdığını, bir miktar parayı gasbederek kaçtığını belirtti.

Savcı, M.K'nin suça konu eyleminin doktor raporuyla sabit olduğunu kaydederek sanığın "konutta silahla yağma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Savunması alınan M.K, suçlamaları kabul etmeyerek, "Annemi yaralamadım. Parasını zorla almadım. Suçsuzum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "konutta yağma" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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Hakaret, Savcı, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da annesinin parasını gasbeden sanığa 6 yıl hapis cezası - Son Dakika


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