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Adana'da annesinin yüzüğünü gasbeden sanığa 11 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

Adana'da annesinin yüzüğünü gasbeden sanığa 11 yıl hapis cezası verildi

22.11.2021 12:10
Adana'da annesinin yüzüğünü gasbeden sanığa 11 yıl hapis cezası verildi

Adana'da tartıştığı annesini darbederek yüzüğünü gasbeden sanık, "konutta silahla yağma" suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da tartıştığı annesini darbederek yüzüğünü gasbeden sanık, "konutta silahla yağma" suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada 15 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık S.A. ile avukatı hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın olay günü müşteki annesi N.G'den para istediğini ve bu nedenle çıkan tartışma sonucu hakarette bulunup bıçakla saldırdığını, annesini darbettiğini ve yüzüğünü gasbederek kaçtığını belirtti.

Savcı, sanık S.A'nın suça konu eyleminin doktor raporuyla sabit olduğunu kaydederek, "konutta silahla yağma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Savunması alınan S.A. suçlamaları kabul etmeyerek, "Annemi yaralamadım. Yüzüğünü zorla almadım. Suçsuzum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "konutta silahla yağma" suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Cumhuriyet, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da annesinin yüzüğünü gasbeden sanığa 11 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da annesinin yüzüğünü gasbeden sanığa 11 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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