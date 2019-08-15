Adana'da apartman dairesinde yangın
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Adana'da apartman dairesinde meydana gelen yangın maddi hasara neden oldu.
Adana Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 Kaynak: İHA
'da apartman dairesinde meydana gelen yangın maddi hasara neden oldu.
Yangın, saat 01.30 sıralarında Çukurova
İlçesi Beyazevler Mahallesi'nde bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairenin yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı olmazken evde maddi hasar meydana geldi. İtfaiye
ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. - ADANA
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