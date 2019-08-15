Son Dakika Haberleri: Adana'da apartman dairesinde yangın
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Adana'da apartman dairesinde yangın

1 saat önce

Adana'da apartman dairesinde meydana gelen yangın maddi hasara neden oldu.

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Adana'da apartman dairesinde meydana gelen yangın maddi hasara neden oldu.

Yangın, saat 01.30 sıralarında Çukurova İlçesi Beyazevler Mahallesi'nde bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairenin yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı olmazken evde maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. - ADANA
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 Kaynak: İHA
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