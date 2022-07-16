Adana'da apartman inşaatında göçük meydana geldi: 2 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adana'da apartman inşaatında göçük meydana geldi: 2 işçi hayatını kaybetti

16.07.2022 22:56

Adana'da, apartman inşaatında boru döşemesi esnasında toprakta göçük meydana geldi. Olayda toprak altında kalan iki işçi hayatını kaybetti.

2 işçinin yaşamını yitirmesine neden olan olay saat 14: 00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi.

İKİ İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI

Apartman inşaatında bina önüne atık su borusu döşenmesi sırasında toprakta göçük yaşandı. O sırada binada çalışan Bahri Ustaoğlu ve Yasin Doğan, göçük altında kaldı.

Apartman inşaatında göçük! 2 işçi toprak altında kalarak hayatını kaybetti

ARKADAŞLARI TOPRAĞI KAZDI

İnşaatta çalışan işçiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verip arkadaşlarını kurtarmak için toprağı kazmaya başladı. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, Ustaoğlu ve Doğan'ı göçük altından çıkarttı.

Apartman inşaatında göçük! 2 işçi toprak altında kalarak hayatını kaybetti

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerine teslim edilen talihsiz işçilerin hayatını kaybettiği belirlendi. Ustaoğlu ve Doğan'ın cesedi, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Apartman inşaatında göçük! 2 işçi toprak altında kalarak hayatını kaybetti
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Adana'da inşaatta göçük: Mühendis ve işçi hayatını kaybetti Adana'da inşaatta göçük: Mühendis ve işçi hayatını kaybetti Göçük altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi Göçük altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi
Kaynak: DHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da apartman inşaatında göçük meydana geldi: 2 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da apartman inşaatında göçük meydana geldi: 2 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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