Öte yandan, zanlının 2 apartman ve bir araca hırsızlık amacıyla girmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Akdeniz , Özgür ve Yamaçlı mahallelerindeki 3 apartman, 2 araç ve iş yerinden, elektrik kablosu, inşaat malzemesi, 2 bin lira, çeşitli elektrikli aletler ve 2 dizüstü bilgisayar çalındı.

Adana 'nın merkez Yüreğir ilçesinde apartman, iş yeri ve araçlardan hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Son Dakika › Güncel › Adana'da apartman, iş yeri ve araçlardan hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

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