Son dakika! Apartmanda çıkan yangında mahsur kalan KOAH hastası kurtarıldı - Son Dakika
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Son dakika! Apartmanda çıkan yangında mahsur kalan KOAH hastası kurtarıldı

14.04.2022 05:40
Son dakika! Apartmanda çıkan yangında mahsur kalan KOAH hastası kurtarıldı

Son dakika gündem haberi: Adana'da itfaiye ekipleri, bir apartmanda çıkan yangında oluşan yoğun duman nedeniyle dairesinde mahsur kalan KOAH hastasını, oksijen maskesi takarak kurtardı.

Adana'da itfaiye ekipleri, bir apartmanda çıkan yangında oluşan yoğun duman nedeniyle dairesinde mahsur kalan KOAH hastasını, oksijen maskesi takarak kurtardı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde bir sitedeki apartmanda yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, sitedekilerin panik yaşadığını fark edince, "Vatandaşlarımız, yangın var, gerekli tedbirlerimizi alıyoruz, gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Lütfen sakin olun." şeklinde anons yaptı.

İtfaiye ekipleri, alevlerin yükseldiği 15 katlı binanın 14. katındaki daireye merdivenlerden çıktı.

Yangına müdahale eden ekipler, daireleri kontrol ettikleri sırada 15. kattaki Ahmet Sayman'ın yoğun duman nedeniyle dairesinde mahsur kaldığını ve nefes alamadığını tespit etti.

İtfaiye görevlisi KOAH hastasına kendi oksijen maskesini verdi

Bunun üzerine bir itfaiye eri, KOAH hastası olduğu öğrenilen Sayman'a, kendi oksijen maskesini takarak nefes aldırdı. Yangın söndürme çalışmaları boyunca Sayman'a itfaiye ekiplerince oksijen verildi.

Yangının diğer dairelere sıçramadan söndürülmesinin ardından Sayman, itfaiye ekiplerince battaniye yardımıyla merdivenlerden zemin kata indirildi.

Sedyeye konulan Sayman, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan dumandan etkilenen bir itfaiye erine ambulansta müdahale edildi.

Ekipler, dairede hasara neden olan yangının çıkış nedeninin tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Apartmanda çıkan yangında mahsur kalan KOAH hastası kurtarıldı - Son Dakika


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