Adana'da "Arabada Sinema Günleri" etkinliği başlıyor - Son Dakika

Yüreğir Belediyesi tarafından, yaz boyunca devam edecek olan "Arabada Sinema Günleri" etkinliği 30 Haziran'da başlıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yüreğir Millet Bahçesi'nde kurulacak dev ekranda yapılacak gösterimle sinemaseverler, araçlarından inmeden film izleme keyfi yaşayacak.

"Müslüm" filmiyle 30 Haziran saat 20.00'da başlayacak olan etkinlik, yaz boyunca her çarşamba farklı film gösterimleriyle devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, özellikle çocukların hafızalarında güzel bir anı olarak kalacak nostaljik sinema etkinliğine herkesi beklediklerini kaydetti.