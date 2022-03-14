Adana'da arabasında uyuşturucu bulunan sanığa 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da arabasında uyuşturucu bulunan sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

14.03.2022 11:31
Adana'da arabasında uyuşturucu bulunan sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan tutuklu sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da, otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan tutuklu sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan M.D. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, ihbar üzerine merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurulan M.D'ye ait otomobilde narkotik dedektör köpeğiyle arama yapıldığı ve aracın ön yolcu koltuğu altına gizlenmiş bir miktar sentetik uyuşturucu ile hap ele geçirildiği belirtildi.

Sanığın uyuşturucu paketlerinde parmak izlerinin tespit edildiği bildirilen iddianamede, M.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık, hakkındaki suçlamaları reddetti.

YORUMLAR
500
Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı Van'da bir haftada 23 kilo 115 gram uyuşturucu ele geçirildi Van'da bir haftada 23 kilo 115 gram uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da arabasında uyuşturucu bulunan sanığa 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika


Son Dakika
11:30 Unutulan arabalar servet değerinde! Yediemin otoparkında çürümeye terkedilmiş
11:23 "Giderlerse gitsinler" denmişti! Bugün 14 Mart tıp bayramı: Hekimler bütün ülkede 3 günlük g(ö)revde
11:21 Dünyanın beklediği tek bir haber var! Savaşın seyrini etkileyecek zirveye dakikalar kaldı
11:19 AK Parti ve MHP: Barajın yüzde 7'ye indirilmesini talep ediyoruz
11:17 Rus ordusu Kiev'de bir apartmanı hedef aldı: 3 ölü, 12 yaralı
11:16 14 Mart 2022 Pazartesi gününe yükselişle başlayan dolar 14,84'ten işlem görüyor
11:13 Gülben Ergen'den ayaklarını yalamak isteyen takipçilerine öneri: Dondurma yalayın
11:00 Haftanın ilk gününde altının gram fiyatı 942 lira seviyesinden işlem görüyor
10:49 İstanbul'da yaşanan kar fırtınası barajları doldurdu!
10:39 Mahsun Kırmızıgül'ün yasak aşk yaşadığı iddiası! Fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 11:38:44. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da arabasında uyuşturucu bulunan sanığa 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement