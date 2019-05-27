Son Dakika Haberleri: Adana'da araç yangını

Adana'da araç yangını

1 saat önce

Adana'da alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi, yanındaki otomobil zarar gördü.

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Adana'da alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi, yanındaki otomobil zarar gördü.
Ailesiyle gezmeden dönen Suriye uyruklu Imad Hussein'in kullandığı 01 AVC 64 plakalı hafif ticari aracı, evinin önüne park ettiği sırada motor kısmından alevler yükseldi. Hussein, eşi ve çocuğuyla aracı terk ederken yangın, kısa sürede büyüdü.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale gelirken, yanında park halindeki 01 ACB 906 plakalı otomobil de zarar gördü.
Yangında, Hussein, eşi ve 10 yaşındaki çocuğu yara almadan kurtuldu.
Çevredekiler yanan aracı cep telefonlarıyla görüntüledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 11:14 Kaynak: AA
Suriye, Adana, Güncel
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