Adana'da araca gizlenmiş 14 kilo 650 gram toz esrar bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da araca gizlenmiş 14 kilo 650 gram toz esrar bulundu - Son Dakika

Adana'da araca gizlenmiş 14 kilo 650 gram toz esrar bulundu

6 saat önce

Adana'da hafif ticari araçta 14 kilo 650 gram toz esrar ele geçirildi.

Adana'da araca gizlenmiş 14 kilo 650 gram toz esrar bulundu, System.String[]

Adana'da hafif ticari araçta 14 kilo 650 gram toz esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Park Alanı'nda yaptığı denetimler sırasında şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurdu.

Narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine aracın alt bölümünde yapılan detaylı incelemede 14 pakette 14 kilo 650 gram toz esrar bulundu.

Gözaltına alınan sürücü Bilal Fatih O. (30), nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Narkotik, Tarsus, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:08 Kaynak: AA
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