Son Dakika Haberleri: Adana'da Araca Gizlenmiş 19 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Adana'da Araca Gizlenmiş 19 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

38 dakika önce

Adana'da polis ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları hafif ticari bir araçta yaptıkları aramada motor bölümüne gizlenmiş 19 kilogram eroin ele geçirdi.

Adana'da Araca Gizlenmiş 19 Kilogram Eroin Ele Geçirildi, System.String[]
Adana'da polis ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları hafif ticari bir araçta yaptıkları aramada motor bölümüne gizlenmiş 19 kilogram eroin ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurdu. Araçta narkotik dedektör köpeği "Coco" ile arama yapan ekipler, motor bölümüne gizlenmiş 19 kilogram eroin buldu. Bunun üzerine aracın sürücüsü Ferhat F. (38) gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi. Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 08:50 Kaynak: AA

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