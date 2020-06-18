Adana'da aracında 15 bin 100 paket kaçak sigara bulunan sürücüye ev hapsi - Son Dakika

Ekip, merkez Çukurova ilçesi Çatalan Batı Köprüsü'nde durdurduğu aracın bagajında 15 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirdi, sürücü M.S'yi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün sevkiyatı yapıldığını belirlediği hafif ticari aracı takibe aldı.

Adana 'da, hafif ticari aracında kaçak 15 bin 100 paket sigara ele geçirilen sürücüye ev hapsi cezası verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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