Adana'da aracında uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Adana'da aracında uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis cezası

03.06.2022 14:28
Adana'da aracında uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis cezası

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Y.K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, polis ekiplerince Çamlıbel Mahallesi'nde gece otomobilinde defter arasına gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak Y.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Sanık Y.K, savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürdü. Suçlamaları kabul etmeyen sanık, tahliye ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırdığı Y.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Adana, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da aracında uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis cezası - Son Dakika
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