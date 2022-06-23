Adana'da aracının motor kısmında 2 ruhsatsız silah bulunan sürücüye dava - Son Dakika
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Adana'da aracının motor kısmında 2 ruhsatsız silah bulunan sürücüye dava

23.06.2022 12:28
Adana'da aracının motor kısmında 2 ruhsatsız silah bulunan sürücüye dava

Adana'da, aracının motor kısmında 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilen ve evindeki atölyede silah ürettiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da, aracının motor kısmında 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilen ve evindeki atölyede silah ürettiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, kaçak silah ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan H.P. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında, "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma ve imal etme" suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, H.P'nin aracının merkez Seyhan ilçesi Emek Mahallesi'nde polis uygulama noktasında durdurulduğu ve motor kısmında seri numarası silinmiş 2 ruhsatsız tabanca bulunduğu belirtildi.

Polis ekiplerince, sanığın ikametinin bir bölümünü de silah imalatı ve tamiratı için atölye olarak kullandığının belirlendiği, atölyede bu iş için gerekli çeşitli aletler ele geçirildiği iddianamede anlatıldı.

İddianamede, H.P'nin ticaret amaçlı ruhsatsız ateşli silah imal ettiği belirtilerek, sanığın "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma ve imal etme" suçundan cezalandırılması istendi.

Tutuklu H.P, iddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da aracının motor kısmında 2 ruhsatsız silah bulunan sürücüye dava - Son Dakika

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