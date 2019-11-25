Son Dakika Haberleri: Adana'da araçların çarptığı yaya öldü
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da araçların çarptığı yaya öldü - Son Dakika

Adana'da araçların çarptığı yaya öldü

6 saat önce

Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışırken önce kamyonetin daha sonra da otomobilin çarptığı şahıs öldü.

Adana'da araçların çarptığı yaya öldü, System.String[]

Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışırken önce kamyonetin daha sonra da otomobilin çarptığı şahıs öldü.


Edinilen bilgiye göre, kaza Yüreğir ilçesi, Başak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yol yapım çalışması nedeniyle bir yönü trafiğe kapanan ve kalan kısmı çift taraflı kullanıma açılan D-400 karayolunda karşıya geçmeye çalışan Necati Akman'a (73) M.D. yönetimindeki 01 CCJ 11 plakalı kamyonet çarptı. Yolun karşı şeridine fırlayan Akman'a bu sırada diğer yönden gelen Y.A. idaresindeki 01 EBF 28 plakalı otomobil çarptı.


Kazada ağır yaralanan Akman için 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.


Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından ceset Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Araç sürücüleri gözaltına alındı. - ADANA

Yüreğir, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü, savunması pes dedirtti: Korkutmak istedim
Güleda Cankel'i öldürdüğünü itiraf etti! Katilin ifadesinin detayları ortaya çıktı Kaybolan genç kadının annesinden korkunç iddia: Cesedi kıyma makinesiyle ortadan kaldırıldı Ukraynalı kadını bir eliyle boğarak öldürürken, diğer eliyle cinsel istismara devam etmiş!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 23:22:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da araçların çarptığı yaya öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]