Son Dakika Haberleri: Adana'da Araçta 6 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Adana'da Araçta 6 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

30 dakika önce

Adana'da, hafif ticari araçta 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

Adana'da Araçta 6 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, System.String[]
Adana'da, hafif ticari araçta 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü timleri, merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde yaptığı uygulamada, H.Y'nin kullandığı ticari taksiyi durdurdu.

Aracın bagajında, üretim izni ve belgesi bulunan 102 pompalı tüfek ve çok sayıda kurusıkı tabanca bulan ekipler, detaylı arama yaptı.

Aracın gizli bölmesinde faturası ve ruhsatı bulunmayan 6 tabanca ele geçiren ekipler, H.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Silah ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:05 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel
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