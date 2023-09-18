Aracından uyuşturucu çıkan şahıstan ilginç savunma: Teşekkür için verildi - Son Dakika

Aracından uyuşturucu çıkan şahıstan ilginç savunma: Teşekkür için verildi

Son Güncelleme: 18.09.2023 12:01

Adana'da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, demir profillerin içine gizlenmiş 1 kilo esrar ele geçirildi. İfadesinde esrarın kendisine teşekkür amaçlı verildiğini söyleyen zanlı, tutuklandı.

Adana'da aracındaki demir profilden 1 kilo esrar ele geçirilen zanlı tutuklanırken, ifadesinde demir profili aracına aldığı bir kişinin kendisine teşekkür amaçlı verdiğini söylemesi pes dedirtti.

İHBARI ALAN EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, otoyolda takibe aldığı hafif ticari aracı, uygulama noktasında durdurdu. Araçta arama yapan narkotik dedektör köpeği 'Barbara', bagajdaki ağız kısımlarına kaynak yapılmış haldeki 2 demir profile tepki verdi.

Aracından 1 kilo esrar çıkan sürücüden ilginç savunma: Aracıma aldığım kişi teşekkür amaçlı verdi

AKLA ZARAR SAVUNMA

Spiral makinesiyle kesilen demir profillerin içine gizlenmiş 1 kilo esrar ele geçirildi. Sürücü İsmet K. (27) gözaltına alındı. Emniyete götürülen İsmet K., ifadesinde, "Adana'dan Diyarbakır'a gitmek üzere yola çıktım. Yolda otostop çeken birini görünce, sağa çekip aracıma aldım. Gideceği yere bıraktıktan sonra bana teşekkür edip, karşılığında da esrar hediye etti. Yakalanmamak için demir profillerin içine koyup, kaynak yaptırdım" dedi.

Aracından 1 kilo esrar çıkan sürücüden ilginç savunma: Aracıma aldığım kişi teşekkür amaçlı verdi

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmet K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aracından uyuşturucu çıkan şahıstan ilginç savunma: Teşekkür için verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aracından uyuşturucu çıkan şahıstan ilginç savunma: Teşekkür için verildi - Son Dakika
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